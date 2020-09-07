Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве 7 сентября температура воздуха поднимется до 25 градусов. Об этом сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона, к вечеру — влиянием холодного атмосферного фронта, из-за чего небо постепенно нахмурится, кое-где прольются скоротечные дожди, по северо-западу и северу не исключены грозы, но температурный фон останется в пределах июльских климатических показателей», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков в столице ожидается облачная с прояснениями погода, возможен дождь с грозой. Воздух прогреется до 25 градусов, в Московской области — до 26 градусов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, самая высокая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений была зафиксирована на территории города Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния. Температурный рекорд был зарегистрирован на северо-западе города, после полудня по местному времени и составил 49,4 градуса Цельсия.