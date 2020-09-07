Кызыл, , 08:49 — REGNUM В образовательные учреждения Тувы школьников будут допускать к очным занятиям только после проверки температуры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики, таковы требования, утверждённые главным санитарным врачом РФ.

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Если ребёнок откажется от этой процедуры, то его проводят в специально отведённое помещение, где он будет ждать родителей. После прибытия последних, директор проводит с ними беседу о необходимости проверки температуры.

«В случае отказа родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся от прохождения термометрии, руководитель образовательной организации предлагает иные формы образования и обучения ребёнка, исключающие посещение образовательной организации», — отметили в ведомстве.

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