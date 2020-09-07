Ижевск, , 08:48 — REGNUM За минувшие выходные дни в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались ещё трое жителей республики. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Так, умерли 67-летняя и 70-летняя женщины, а также 88-летний мужчина. Течение заболевания у всех погибших осложнялось тяжелыми хроническими патологиями.

С учетом новых данных число жертв COVID-19 в республике увеличилось до 71 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на утро 7 сентября с начала пандемии провели 298 681 исследование для подтверждения заражения коронавирусом. Всего за минувшие сутки лаборатории республики провели 3994 теста на коронавирус. На сегодняшний день в регионе выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 3543 случаев.

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