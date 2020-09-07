Анталья, Турция, , 08:49 — REGNUM Среди свыше 336 тыс. жителей России, которые прибыли в Анталью после того как РФ и Турция возобновили авиасообщение, у восьми из них была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом 7 сентября сообщил губернатор данной турецкой провинции Эрсин Языджи.

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По словам губернатора, приводимым РИА Новости, с 10 августа, когда произошло возобновление авиасообщения, в провинцию Анталья прибыли 336 409 граждан РФ, а их общее число с начала года по август включительно составило 483 790.

«У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения», — рассказал Языджи.

Также он отметил, что в случае, если у кого-то начинаются характерные для коронавируса симптомы — такие, как кашель, лихорадка и затрудненное дыхание — такому человеку нужно держаться на расстоянии от других гостей, использовать медицинскую маску и обратиться к врачу.

«Врач, к которому обращается заболевший, информирует об этом отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции, который определяет контакты больного и начинает необходимые процедуры мониторинга. При положительном тесте на COVID-19 пациент переводится в больницу», — указал губернатор провинции.

При этом он уточнил, что после этого гостиничный номер, в котором проживал заразившийся, в течение суток проветривается, а затем тщательно дезинфицируется и только после этого туда заселяют новых гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на планете подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 27 миллионов.