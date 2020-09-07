Ижевск, , 08:22 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 7 сентября выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 3543 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Большинство новых носителей SARS-CoV-2 выявлено в Ижевске — 35 человек, пятеро — в Завьяловском районе, по трое — в Увинском и Сюмсинском районах, двое — в Алнашском районе, по одному — в Можге и Вавожском районе.

Полностью выздоровели в республике 2799 человек, таким образом в настоящее время число активных случаев заражения составляет 21% от общего числа носителей коронавируса. 71 человек скончался от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы минздрава республики Никита Свирин сообщил, что в Удмуртии наблюдается рост числа случаев внебольничных пневмоний. Он добавил, что даже при отрицательных результатах теста на коронавирус нельзя быть уверенным на 100%, что пациент не заражен коронавирусом, «поскольку тесты имеют погрешность», именно поэтому их и проводят несколько раз в период лечения. Рост числа внебольничных пневмоний в ведомстве связывают с распространением других инфекций, которые являются причиной воспаления легких. Свирин заверил, что «нет никакого «приказа сверху» скрывать коронавирус».

Читайте также: В минздраве Удмуртии опровергли «приказ сверху скрывать коронавирус»