Саратов, , 08:14 — REGNUM Еще один пациент, зараженный новой коронавирусной инфекцией, скончался в Саратовской области. По информации на 7 сентября 80-й жертвой COVID-19 с начала пандемии стала 71-летняя женщина. Об этом сообщили в минздраве области.

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Больная скончалась в одном из стационаров после пребывания в нем на протяжении 18 суток. Женщина кроме этого страдала от сопутствующих заболеваний: хронический панкреатит, ишемическая и атеросклеротическая болезни сердца, артериальная гипертензия, фибрилляция предсердий, экзогенно-конституционное ожирение. На протяжении 13 суток пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Старания врачей не увенчались успехом, пенсионерка скончалась.

ИА REGNUM напоминает, на 4 сентября общее число погибших от COVID-19 в Саратовской области составляло 79 человек.

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