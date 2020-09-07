Улан-Удэ, , 08:03 — REGNUM Готовность многоквартирных домов к отопительному сезону в столице Бурятии Улан-Удэ впервые проверяют межведомственные комиссии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, ранее за ходом работ следили лишь представители комитета городского хозяйства.

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К настоящему времени комиссии проверили более 1,9 тыс. жилых зданий, что составляет 88% от общего числа домов, подключенных к централизованному теплоснабжению. Из них к зиме оказались готовы 1,2 тыс. или 56%. Замечания были выписаны по 703 домам (33%).

По словам заместителя руководителя администрации Октябрьского района Улан-Удэ Максима Большакова, создание комиссий позволило усилить контроль.

«В этом году мы дошли до каждого дома, каждого подвала, каждого элеваторного узла, полностью проверили техническое состояние домов. В этом году подготовка идет значительно лучше», — отметил он.

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