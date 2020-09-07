Владивосток, , 08:05 — REGNUM В Приморском крае Тихоокеанский флот (ТОФ) подготовился к прохождению тайфуна «Хайшен», наибольшее воздействие которого на регион ожидается 7 и 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Меры безопасности принимались в пунктах базирования кораблей и судов ТОФ с учётом полученного при прохождении тайфуна «Майсак» практического опыта. Для противодействия усилению ветра и волнения, на находящиеся у причалов боевые корабли были заведены дополнительные швартовые концы, для их удержания были назначены буксиры. На всех кораблях и судах была проведена герметизация отсеков и закрепление имущества по штормовому. Дежурно-вахтенная служба прошла дополнительный инструктаж.

Также были проверены резервные источники питания, а в ряд воинских частей — завезены дополнительные дизель-генераторы.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Владивостока Олег Гуменюк призвал жителей оставаться дома во время прохождения тайфуна «Хайшен». Также глава Владивостока предложил освободить детей дошкольного и школьного возраста от посещения школ и детских садов.

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