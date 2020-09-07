Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Общее число выявленных на планете подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 27 миллионов. Об этом 7 августа сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в мире было выявлено 27 103 845 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (2 276 365 заразившихся), Индия (4 204 613) и Бразилия (4 137 521).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 883 339 и что в настоящее время 18 137 310 пациентов вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Германии за прошедшие сутки выявили 814 случаев заражения коронавирусом нового типа.