Новосибирск, , 07:55 — REGNUM В Новосибирской области на утро сегодня, 7 сентября, за минувшие сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время были выписаны 48 человек. Таковы данные оперативного штаба региона.

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«Летальных случаев за прошедшие сутки на территории региона не зарегистрировано. Всего в Новосибирской области скончались 378 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ — два пациента».

Всего в регионе зафиксировано 11 777 случаев заражения коронавирусом, 10 518 пациентов выздоровели.