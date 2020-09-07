Хабаровск, , 08:01 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился с активистами движения «Убитые дороги БАМа» и обсудил состояние дороги до посёлка Берёзовый, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Глава проехал по самым «убитым» участкам дороги, где местами из полотна торчит арматура. В таком состоянии дорога уже много лет, ездить по ней практически невозможно, а ночью даже опасно. Был ранее запланирован ремонт, но так практически и не начался.

«Мы просили начать ремонт с бетонного покрытия. На 7 км приехала техника и стоит уже там месяц. Пытаются делать ямочный ремонт, но мы уже знаем, что это пустая затея, ведь здесь нужно бетон прокладывать «картами», а не латать дырки», — сказали Дегтярёву общественники.

Выяснилось, что на автодороге к Берёзовому сейчас нужно срочно сделать как минимум 30 км. 70 млн рублей на эти цели поступили только в августе. Но с учётом погодных условий, есть вероятность, что освоить их не успеют — ситуация срочно требует решения.

«Договоримся так: 10 сентября ваши представители приедут ко мне, и мы проведём встречу с дорожниками. На ней наметим план действий. Я сменил министра транспорта и дорожного хозяйства, уже поручил ему сделать ревизию всех контрактов. Вместе найдём решение», — сказал врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить 4,95 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах РФ. Деньги получит, в том числе и Хабаровский край.