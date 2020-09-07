Новосибирск, , 07:50 — REGNUM В случае продажи сувениров с неоднозначными принтами в Омске речь идёт не о сознательной диверсии, а о создании артефакта с целью эпатажа. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Напомним, что в Омске в продаже появились сувениры с весьма неоднозначными принтами: на одной из кружек изображён флаг, имеющий сходство с флагом США, и надпись United States of Siberia («Соединённые Штаты Сибири»); на другой — флаг, похожий на флаг Великобритании и надпись United Kingdom of Siberia («Соединённое королевство Сибири»).

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«Полагаю, что лучше всех смысл и значение подобного «дизайнерского творчества» смог бы объяснить широкой общественности сам художник. На мой субъективный взгляд, речь в данном случае все же идёт не о сознательной диверсии, а о создании артефакта (или симулякра) с целью эпатажа. Должен ли художник осознавать ответственность за свое творчество? На мой взгляд, в случае подобной политизации темы — просто обязан. И поскольку политизация темы продолжается, необходимо успокоить страсти, ограничившись внятным объяснением (и предполагаемом извинением) автора; столь контрастно трактуемая продукция должна быть изъята из широкого употребления соответствующими органами», — считает Сергей Бирюков.