Чебоксары, , 07:29 — REGNUM В Чебоксарах проводится прокурорская проверка по факту инцидента, который произошёл в одной из городских школ. Причиной стала аудиозапись с урока, где учитель русского называет детей «нищебродами, дармоедами», сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В интернете стала распространяться запись, судя по которой, учитель на повышенных тонах выясняла, почему в кабинете уборщица вынуждена «на карачках» убирать от «дешёвой подошвы следы»:

«Кто вас к этому приучил, бездарье?».

Также детей, как следует из записи, учитель заявила детям, что они «нищеброды, дармоеды и спиногрызы», напоминая, что «вы пока никто, я — учитель».

После того, как запись разлетелась в соцсетях, прокуратура Чувашии организовала проверку по материалам «о высказываниях оскорбительного характера преподавателя одной из школ г. Чебоксары в отношении своих учеников».

«В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании в школе, а также конкретным действиям педагога образовательной организации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Чувашия оказалась в центре федерального скандала из-за высказывания в адрес учителей Юрия Васильева, на тот момент руководившего администрацией главы республики. В марте с высокой депутатской трибуны он заявил о том, что «есть учителя, которые получают мало, но они мало работают», а «порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату».

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