Анталья, Турция, , 07:21 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией было подтверждено у восьми граждан России, прибывших на отдых в турецкую провинцию Анталья. Об этом 7 сентября сообщил РИА «Новости» губернатор провинции Эрсин Языджи.

Языджи отметил, что после возобновления авиасообщения между Россией и Турцией на отдых в Анталью прибыли более 336 тысяч российских граждан. С 10 августа и по настоящее время заражение коронавирусом было выявлено только у восьми граждан России.

Как отметил губернатор Антальи, все случаи заражения SARS-CoV-2 были выявлены уже после прибытия туристов на территорию Турции. Все туристы с подтверждённым заражением коронавирусом в настоящее время находятся в больнице под наблюдением врачей.

Языджи напомнил, что в случае появления признаков коронавирусной инфекции (кашля, затруднённого дыхания и т. п.) туристам настоятельно рекомендуется надеть маску, удалиться в свой номер и вызвать врачей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия стала лидером по количеству туристов, прибывших на отдых в турецкую Анталью.

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