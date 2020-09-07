Ухань, Китай, , 07:20 — REGNUM В провинции Хубэй центральной части Китая не выявлено ни одного нового случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, в регионе по-прежнему числится трое человек, имевших контакт с заболевшими, которые сейчас находящихся под наблюдением медиков.

В регионе с 31 августа, когда был выписан заболевший COVID-19, прибывший из-за рубежа, не числится ни одного нового случая заболевания опасно инфекцией.

Ранее регион был эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае. Общее число заболевших здесь достигло 68 139 человек с начала эпидемии. Из них 63 627 человек выздоровели, еще 4512 скончались.