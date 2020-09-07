Гонконг, Китай, , 07:15 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг было выявлено в общей сложности с начала эпидемии 4878 подтвержденных случаев опасной инфекции, включая 96 смертельных. Из больниц выписано 4511 человек.

В САР Макао выявлено 46 случаев. Все заболевшие благополучно выздоровели. На Тайване выявлено 493 заболевших, включая семерых погибших. Из больниц было выписано 473 пациента.

Напомним, что на материковой части Китая с начала эпидемии было зафиксировано 85 134 случая заболевания, включая 4634 смертельных. Из больниц было выписано 80 320 человек.