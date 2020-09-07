Тегусигальпа, , 07:08 — REGNUM Министр финансов Гондураса Марко Миденс заразился коронавирусом нового типа. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

"Сегодня я узнал, что мой результат анализов на COVID-19 оказался положительным», — заявил он.

Министр добавил, что болезнь протекает у него в легкой форме. В настоящее время он находится дома на самоизоляции и продолжает исполнять обязанности удаленно.

Отмечается, что Миденс был назначен на пост главы гондурасского минфина 20 августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, к 6 сентября в Гондурасе более 12 тысяч жителей выздоровели после заболевания COVID-19. Всего в стране подтверждено более 63 тысяч случаев инфицирования SARS-CoV-2. Число жертв осложнений COVID-19 в стране превысило 2 тысячи человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 12 тысяч жителей Гондураса выздоровели от COVID-19