Улан-Удэ, , 06:57 — REGNUM В Бурятии по программе «Дальневосточная ипотека» выдано 1183 кредита на общую сумму 2,75 млрд рублей по ставке 2% годовых. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Программа «Дальневосточная ипотека» Egov-buryatia.ru

Отмечается, что право на льготный кредит имеют молодые семьи, а также участники программы «Дальневосточный гектар». Причём, если последние могут потратить деньги только на строительство дома на участке, то вариантов у молодых семей гораздо больше.

«Они могут купить готовое или строящееся жилое помещение на первичном рынке. Или приобрести квартиру или дому на вторичном рынке жилья, но только расположенные на территории сельских поселений республики», — отметили в правительстве.

Кроме того, они могут построить свой дом на любом участке в пределах республики.

Добавим, что программа действует до конца 2024 года. В августе размер первоначального взноса был снижен до 15%. При этом цена приобретаемого дома или квартиры должна быть меньше 6 млн рублей.

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