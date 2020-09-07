Берлин, , 06:39 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 814 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха, ведущего подсчет инфицированных.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в ФРГ достигло 250 799. За 6 сентября в Германии новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19 не фиксировалось, общее число умерших с коронавирусной инфекцией осталось прежним — 9 325 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в ФРГ выявили 1378 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 5 сентября в Германии скончались два пациента с COVID-19.

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