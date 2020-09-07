Абакан, , 06:31 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в республиканском правительстве.

Оперативная информация по коронавирусу на 7 сентября. Республика Хакасия R-19.ru

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Всего в регионе на сегодняшний день коронавирус выявлен у 3583 человек. Выздоровели 3196 человек. Получают лечение 344 пациента, в том числе пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период скончались 43 пациента с коронавирусом.

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