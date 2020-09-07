Пермь, , 06:29 — REGNUM В Пермском крае осуждена 37-летняя местная жительница, которая признана виновной в убийстве новорожденной дочери, сообщает Уральское следственное Управление на транспорте СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что вечером 21 апреля 2020 года в подсобке железнодорожного вокзала женщина родила жизнеспособного ребенка, положила его в пакет и выбросила в мусорный бак. Впоследствии тело младенца обнаружили возле здания вокзала.

Суд учел признание вины подсудимой и приговорил женщину к одному году лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

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