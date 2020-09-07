Красноярск, , 06:35 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 6 сентября выявлено 17 520 заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе 107 — за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

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Выздоровели ещё 27 человек. Общее количество выздоровевших достигло 13 840. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в регионе составил 609,6. Суточный темп прироста — 0,6%.

За сутки в Красноярском крае скончались два пациента с коронавирусом, за весь период — 503.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 4 сентября выявлено 17 304 носителя коронавируса, в том числе 107 — за последние сутки. Шесть пациентов с диагнозом COVID-19 умерли.

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