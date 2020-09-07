Улан-Удэ, , 06:15 — REGNUM Около 3 тыс. детей-сирот в Бурятии всё ещё стоят в очереди на получение жилья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, уголовные дела, а также решения судов о предоставлении сиротам качественного жилья взамен ранее выданного непригодного, не подвигают чиновников заняться решением проблемы.

По словам исполняющего обязанности руководителя управления Сергея Базарова, сложившаяся ситуация показывает, что проблема обеспечения сирот жильём не решается.

«Систематическое и продолжаемое нарушение прав социально незащищенной категории граждан вынужденно приведет к возбуждению новых уголовных дел о халатности или злоупотреблении служебными полномочиями», — отметил он.

Сергей Базаров призвал чиновников не доводить ситуацию до этого и задействовать все ресурсы для решения проблемы. Руководители управления, а также прокуратуры республики добавили, что программа по обеспечению жильём сирот останется у них на контроле до её полной реализации.

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