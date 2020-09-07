Мехико, , 05:31 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 4614 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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По данным ведомства, всего на мексиканской территории подтверждено 634 023 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в Мексике число умерших с коронавирусной инфекцией выросло до 67 558 человек. С начала пандемии в стране выздоровели 442 268 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 7 сентября во всем мире было подтверждено более 27 миллионов случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 882 053 человек.

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