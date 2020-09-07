Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Более 27 млн случаев заражения SARS-CoV-2 выявлено в мире. Об этом 7 сентября свидетельствуют статистические данные американского Университета Джонса Хопкинса, полученные на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По состоянию на 05:00 мск в мире подтверждено более 27 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество погибших от последствий заболевания COVID-19 составило 882 053 человек. Выздоровели 18 054 580 заразившихся.

На первом месте в мире по числу подтверждённых случаев заражения находятся США (6 275 614 случаев). Кроме того, США на первом месте и по количеству погибших от последствий заболевания COVID-19 (188 932 случая летального исхода). На втором месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом находится Бразилия (4 137 521 случаев), на третьем месте — Индия (4 113 811 случаев).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) массовая вакцинация населения от коронавируса невозможна до середины 2021 года.

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