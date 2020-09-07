Южно-Сахалинск, , 05:12 — REGNUM На Сахалине в понедельник, 7 сентября, переведены на дистанционное обучение ещё два класса, так как у учащихся лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В Южно-Сахалинске коронавирус подтвердился у учащегося пятого класса в школе №22, в Корсакове — у четвероклассника школы №3. Классы на две недели переведены на дистанционное обучение.

Все контактировавшие дети и педагоги сдадут тесты на коронавирус. В учебных кабинетах проведут тщательную дезинфекцию.

На прошлой неделе в области также были переведены на дистанционное обучение десятый класс школы №2 Макарова и восьмой класс школы №1 Анивы. Всего на Сахалине на дистанционное обучение перевели пять классов из-за выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В регионе по данным оперативного штаба на 7 сентября выявили 4762 случая заражения коронавирусом. 3046 человек полностью излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки лабораторно коронавирус подтвердился ещё у 35 человек.