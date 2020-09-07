Пекин, , 05:12 — REGNUM На материковой части Китая не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 12 подтвержденных случаев заболевания были выявлены, тем не мнее, у прибывших в Китай из-за рубежа. Ни одного нового случая подозрения на заболевания или смерти людей от инфекции за сутки в Китае зафиксировано не было.

Общее число заболевших в стране достигло 85 134 человек с начала эпидемии, включая 180 пациентов, которые продолжают получать медицинскую помощь и 4634 погибших. Из больниц было выписано 80 320 человек.