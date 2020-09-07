Благовещенск, , 04:47 — REGNUM В Амурской области за последние сутки лабораторно коронавирус подтвердился ещё у 35 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Читайте также: В Москве за сутки от COVID-19 умерли 14 пациентов

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Благовещенске — 23. В Свободном за сутки зарегистрировали 5 носителей коронавируса, в Зее — 2, в пгт. Архара — 2, в Екатеринославке — 1, в Серышево — 2.

За весь период пандемии в Приамурье выявили 3 572 случая заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 2 380 человек. Контактировали с носителями коронавируса 1133 жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице России за минувшие сутки скончались более 10 пациентов с COVID-19.