Сеул, , 04:45 — REGNUM В Южной Корее уже пятый день снижаются темпы роста числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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За 6 сентября в стране выявили 119 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Отмечается, что 108 из них связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр добавляет, что уже пятый день подряд в Южной Корее выявляют не более 200 новых случаев COVID-19 ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 21 296. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии в Южной Корее от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 336 человек.