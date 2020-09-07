Гуанчжоу, Китай, , 04:40 — REGNUM Провинция Гуандун на юге Китая создаст два национальных парка, которые получат название Национальный Наньлин и устья реки Чжуцзян, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

По данным администрации лесничества провинции Гуандун, местные власти создали ведущую рабочую группу экспертов для координации строительства обоих парков. Как сообщили в группе, Национальный парк Наньлин покроет девять уездов првоинции и 30 деревень близ городов Шаогуань Цинъюань. Общая его площадь составит 2212 км. Метров.

Парк охватит 18 природных заповедников государственных лесных ферм. Планы касательно создания Национального парка устья реки Чжуцзян пока не озвучены. Всего в Гуандуне насчитывается 1359 природных заповедников уездного уровня и выше. Это самый большой показатель в Китае.