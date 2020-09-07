Пекин, , 04:20 — REGNUM Все большее число иностранных студентов приезжают в Пекин для получения образования, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

В настоящее время около 110 тыс. иностранных студентов получают высшее образование в Пекине, было заявлено на форуме о торговле в сфере международных образовательных услуг, который прошел в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами 2020.

Согласно данным форума, Пекин стал одним из ключевых пунктов назначения международных студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, в Пекине растет число международных обменов в сфере образования.

В китайской столице насчитывается около 2700 школ, которые заключили партнерские отношения с иностранными учебными заведениями в рамках программ обмена. Из них боле 5000 иностранных учителей работают в этой системе.