Пекин, , 04:04 — REGNUM Против вице-губернатора провинции Цинхай на северо-западе Китая начато дисциплинарное и надзорное расследование антикоррупционных ведомств страны, сообщает 6 сентября агентство Синьуха.

Вэнь Годун, который также является секретарем Комитета Компартии Китая по Хайси-Монголо-Тибетском автономном округе провинции, а также секретарем партийного рабочего комитета пилотной экономической зоны округа Цайдам.

Вэнь сдался добровольно властям Китая, говорится в официальном заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, которые занимаются антикоррупционными расследованиями.