Сантьяго, , 03:58 — REGNUM Жителям Чили запретили собираться и отмечать национальные праздники из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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Отмечается, что новое решение властей отменяет предыдущее, которое разрешало собираться небольшими группами на праздники 18−20 сентября. Это связано с тем, что местные власти в городах Чили сообщили о возможной угрозе вспышек COVID-19, если люди будут собираться на массовые мероприятия.

По последним данным, в Чили подтверждено 422 510 случаев заражения коронавирусом нового типа. С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 11 592 пациента.