Харбин, Китай, , 03:53 — REGNUM Десятый за год в Китае тайфун «Хайшэнь» готовится обрушиться сильным ветром и ливнями на северо-восточную провинцию Хэйлунцзян, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

По данным провинциального метеорологического бюро, мощные ливни принесут от 30 до 70 мм осадков в центральные и восточные районы провинции, а также мощные ветры. Влияние тайфуна «Майсак», который обрушился на регионе ранее, уже сошло на нет, однако регион ждут новые погодные колебания.

«Майсак» привел к тому, что 452 тыс. жителей провинции пострадали, сообщили в бюро. Теперь же сильные ветры и дожди тайфуна «Хайшэнь» только усилят негативное погодное влияние на регион.

Местные власти по рекомендации метеорологов займутся улучшением дренажной системой, а также будут готовиться к возможных паводкам и наводнениям, принимая все необходимые меры профилактики. При этом, тайфуны в Хэйлунцзяне являются относительной редкостью в связи с отдаленностью региона от моря.