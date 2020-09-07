Пекин, , 03:46 — REGNUM Больницы Китая за сутки покинули еще 18 человек, переболевших COVID-19, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Общее число переболевших и выписанных из больниц Китая пациентов с COVID-19 достигло 80 320 с начала эпидемии. Еще 180 человек продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны, включая двоих в тяжелом состоянии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Общее число заболевших опасной инфекцией в Китае с начала эпидемии достигло 85 134, из них 4634 человека скончались.