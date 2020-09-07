Пекин, , 03:43 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 12 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Таким образом общее число прибывших из-за рубежа заболевших в стране достигло 2585 с начала эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Из этих случаев четыре были выявлены в Шанхае, еще четыре — в провинции Гуандун, два — в провинции Сычуань и по одному в Тяньцзине и Чунцине.

Из всех «импортных» случаев, 2408 пациента были выписаны из госпиталей Китая по выздоровлении, еще 177 продолжили получать медицинскую помощь в больницах страны, включая двоих в тяжелом состоянии. Смертей не зафиксировано.