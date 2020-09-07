Бразилиа, , 03:34 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки умерли 447 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.

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Таким образом, в этой латиноамериканской стране с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 стали 126 650 человек. Также за 6 сентября в стране выявили еще 14 521 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число зараженных SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 4 137 521.

При этом власти высказывают опасения, что в День Независимости — 7 сентября — жители странны массово будут собираться на праздничные мероприятия. Уже ряд бразильских СМИ разместил фотографии большого числа людей на пляжах страны.