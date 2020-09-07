Пекин, , 03:23 — REGNUM За прошедшие сутки 12 завозных случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено на материковой части Китая. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба государственный комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства летальных исходов среди пациентов с выявленным коронавирусом за последние сутки зафиксировано не было, выздоровели и выписаны из больниц 18 человек. В медицинских учреждениях остаются под наблюдением врачей 180 человек, из них двое в тяжёлом состоянии.

Власти КНР не включают в общую статистику бессимптомных носителей коронавируса, упоминая их в отдельной графе. Таких граждан в Китае насчитывается 329 человек, из них 17 случаев были выявлены за последние 24 часа. 97% таких случаев являются завозными. В настоящее время в стране действует пониженный уровень угрозы распространения COVID-19, исключение составляют несколько районов в городе Урумчи.

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