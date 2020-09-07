Иерусалим, , 02:58 — REGNUM В Израиле за минувшие сутки выявили 1708 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на израильской территории достигло 130 644. Также за 6 сентября в Израиле скончались еще 12 человек с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 1019 пациентов.

В настоящее время в медучреждениях Израиля находятся 922 пациента, из них 453 — в тяжелом состоянии. Уже выздоровели 102 477 человек, их выписали из больниц.