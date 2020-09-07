7 сентября 2020 | Время чтения 3 мин

Дарья Антонова, , 12:18 — REGNUM В Москве после длительной реставрации для посетителей вновь стал доступен Северный речной вокзал и прилегающий к нему парк.

По традиции открытие приурочили ко Дню города столицы.«С праздником! С Днём города вас! Видите, какой замечательный подарок сделали мы ко Дню города», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вход в Северный речной вокзал Дарья Антонова © ИА REGNUM Восстановленная мозаика Дарья Антонова © ИА REGNUM

Действительно, такие подарки от мэра стали уже привычными для москвичей. Так, в 2017 году в День города торжественно открыли парк «Зарядье». Тогда не обошлось без скандалов. В первые же дни работы стало ясно, что парк попросту не справляется с огромным потоком посетителей. Возводили «Зарядье» ударными темпами, что сказалось на качестве выполненных работ, а некачественно уложенная плитка и газоны вызывали недоумение. Администрация «Зарядья» тогда выкрутилась и переложила ответственность на гостей парка, обвинив их в том, что всего за пару дней они истоптали газоны и уничтожили растения.

Северный речной вокзал Дарья Антонова © ИА REGNUM

ADR2552 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Но вернёмся в настоящее время. Северный речной вокзал — выдающийся памятник архитектуры. Построен он в 1930-х годах в стиле «сталинский ампир». При строительстве максимальное внимание уделяли именно эстетической составляющей. Внутренняя планировка изначально предполагала создание общественного пространства, в котором жители и гости города могли провести время.

В последние годы Речной вокзал находился в плачевном состоянии. Масштабная реставрация продлилась чуть более двух лет. В ходе выполненных работ удалось сохранить большинство исторических элементов и деталей интерьера, утраченные части были восстановлены. Капитально отремонтировали все 17 причалов вокзала.

Открытие ноднократно анонсировали, поэтому не удивительно, что в первые дни было очень много желающих увидеть обновлённый вокзал. Уже с Ленинградского шоссе стало очевидно, что парковочных мест катастрофически не хватает. Многие автомобилисты были вынуждены бросить свои машины у близлежащих домов. Но даже в этом случае на поиск машиноместа уходило до 20 минут. При входе в парк сразу бросается в глаза отсутствие каких-либо указателей.

В парке нет указателей Дарья Антонова © ИА REGNUM

Здание отреставрированного вокзала выглядит по-настоящему потрясающе, особенно с воды. Но если хоть немного присмотреться, замечаешь и торчащие провода, и остатки малярного скотча. А плитка со сколами и наспех уложенный газон уже кажутся вполне привычными. Всё это, конечно, мелочи, хотя и портят общую картину.

Больше всего удивило отсутствие какой-либо доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Напомним, по заявлению правительства Москвы, поддержка инвалидов является одним из приоритетных направлений их работы. Но на отреставрированном Речном вокзале мы не видим ни пандусов, ни подъемных платформ. Внутри вокзала есть лишь один лифт, на котором можно спуститься в туалет, да и он пока не работает.

У входа дежурит сотрудник, готовый помочь маломобильных гражданам Дарья Антонова © ИА REGNUM

На входе в здание вокзала стоит сотрудник, готовый оказать помощь маломобильным гражданам. Но разве это является полноценной заменой пандусов? Здание вокзала состоит из множества высоких и местами крутых лестниц, родители ‑ и те вынуждены оставлять детские коляски внизу.

Родители вынуждены оставлять коляски внизу Дарья Антонова © ИА REGNUM

Реставрация таких исторических объектов, как Северный речной вокзал, безусловно, дело очень важное и нужное для города. Но столичное правительство снова и снова наступает на те же грабли, поспешно сдавая некачественный результат работ. А жаль, ведь это действительно могло бы стать отличным подарком для москвичей, пусть и не в День города.