Афины , , 02:10 — REGNUM Границу для граждан России открыли на две недели власти Греции. Совместное решение семи греческих министерств вступило в силу с 7 сентября.

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Граждане России смогут въехать на территорию Греции только воздушным путём, через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Все прибывающие в страну российские туристы должны при себе иметь отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, он должен быть сделан за 72 часа до въезда на территорию Греции. Кроме того, у каждого гражданина РФ должна быть при себе справка на английском языке с указанием всех данных.

Авиакомпании обязаны проверять наличие у пассажиров всех необходимых медицинских свидетельств, при отсутствии обязательных документов у гражданина ему будет отказано в посадке на авиарейс. В аэропорту прибытия туристам выборочно может быть проведён тест на коронавирус. Кроме того, за день до прибытия в Грецию все российские туристы заполняют специальную электронную форму, где указывают свои контактные данные.

В настоящее время властями Греции установлены квоты на количество въезжающих в страну граждан России. Пока въезд разрешён только для 500 человек в неделю. Но с 21 сентября квота может быть пересмотрена и увеличена. Предполагается, что если среди въезжающих не будет обнаружено инфицированных граждан, то квота на въезд увеличится в два-три раза.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сроках открытия границ Грецией для граждан России.

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