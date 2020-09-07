Дамаск, , 02:01 — REGNUM Более 200 сотрудников Организации Объединенных Наций заразились коронавирусом нового типа на территории Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на письмо координатора от ООН по гуманитарной помощи в Сирии Имрана Ризы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

«Более двухсот случаев заражения были подтверждены среди сотрудников ООН, некоторые из них были госпитализированы, еще троим потребовалась эвакуация», — цитирует его слова агентство.

По словам Ризы, число случаев заражения в Сирии выросло почти в десять раз за прошедшие два месяца. Он выразил обеспокоенность усугублением эпидемиологической обстановки в стране.

По последним данным, на территории Сирии подтвержден 3171 случай заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в САР скончались 134 человека.