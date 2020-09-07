Тегеран, , 01:54 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Ирана, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в трех километрах к западу от населенного пункта Гомбеде-Кавус. Его очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или повреждениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября землетрясение магнитудой 6,4 произошло на территории Филиппин. Отмечалось, что подземные толчки не способны вызвать цунами или значительные разрушения.

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