Москва, , 01:32 — REGNUM Поправка к закону, позволяющая иностранцам, владеющим жильём в России, регистрировать у себя других иностранных граждан в качестве принимающей стороны, вступила в силу с 7 сентября на территории РФ, сообщает ИА REGNUM.

Соответствующий документ был подписан в июне текущего года президентом России Владимиром Путиным. Изменения вносились в федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

С момента вступления в силу поправок к закону иностранец либо человек без гражданства, владеющий жилым помещением на территории России, может выступать принимающей стороной и предоставлять это жильё для фактического проживания лицу без гражданства или иностранцу.

Кроме того, закон освободил от обязанности вставать на учёт по месту пребывания на срок не более 30 дней со дня прибытия иностранных граждан, участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вступлении в силу в России закона о работе для иностранных студентов.

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