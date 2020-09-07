Бейрут, , 01:14 — REGNUM В Ливане за минувшие сутки выявили 415 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 20 426. При этом отмечается, что около 20% всех случаев заражения приходится на город Триполи. В связи с этим власти страны призвали поставить необходимое оборудование и тест-системы в этот город, чтобы предотвратить стремительное распространение инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, к 5 сентября в Ливане было подтверждено 19 490 случаев заражения коронавирусом нового типа. Тогда число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 183 человек.

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