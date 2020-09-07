Анкара, , 00:40 — REGNUM В Турции за прошедшие сутки выявили 1578 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба турецкого минздрава.

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По данным ведомства, всего в Турции подтверждено 279 806 случаев заражения SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в стране скончались 53 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на турецкой территории от осложнений COVID-19 умерли 6673 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об успехах страны в области здравоохранения, особенно во время пандемии COVID-19. Он добавил, что турецкие власти продолжат прилагать всевозможные усилия для защиты граждан.

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