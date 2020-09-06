Москва, , 23:30 — REGNUM В столице России за минувшие сутки скончались более 10 пациентов с COVID-19. Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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«В Москве скончались 14 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Как передавало ИА REGNUM, 6 сентября пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что с начала пандемии в Российской Федерации провели уже 38,4 миллиона тестов на коронавирус SARS-CoV-2.

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