Вашингтон, , 23:21 — REGNUM Транспорт из игры Call of Duty: Warzone исчез после свежего обновления в связи с выявленной уязвимостью. Об этом сообщила компания Infinity Ward 6 сентября на странице в соцсети Twitter.

Разработчики обнаружили уязвимость, связанную с транспортом, которая могла быть использована в мошеннических или вредительских целях. Чтобы выиграть время до устранения проблем, компания решила банально вырезать из игры автомобили и технику.

На данный момент Infinity Ward не сообщила дату возвращения транспорта в игру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа стало известно, что команда разработчиков программ для мошенничества в играх CxCheats закрыла свой сайт. Это произошло после того, как издательская компания Activision подала на команду в суд.