Скопье, , 23:15 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в воскресенье, 6 сентября, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 997 человек было выявлено 92 носителя коронавируса. Ещё 86 пациентов были признаны излечившимися.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 15 090 случаев заражения, 617 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране впервые за долгое время скончались трое пациентов. Лечение проходит 2238 человек. 12 235 пациентов уже здоровы.

Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19, однако это печальное первенство от нее уже скоро может перейти к Косово или Албании. Динамика выявляемости новых случаев заражения нестабильна, однако вот уже две недели число выздоравливающих ежедневно превышает число заразившихся, в то время как суточная смертность снизилась.

.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в Северной Македонии: за сутки выявили 109 носителей