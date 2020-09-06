Тирана, , 23:14 — REGNUM За последние сутки в Албании в результате обследования 847 образцов было выявлено ещё 153 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили 6 сентября в министерстве здравоохранения страны. Ещё 130 пациентов излечились.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 10 255 случаев заражения коронавирусом. 6106 человек уже излечились от COVID-19. 316 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли четыре пациента.

В ведомстве отмечают, что лечение от COVID-19 в стране проходят 3833 человека. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находятся уже 193 пациента. 13 из них проходят интенсивную терапию и четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 12 пациентов проходят реабилитацию.

Наибольшее число активных случаев заражения выявлено в Тиране, в портовом городе Дуррес и в Шкодре.

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